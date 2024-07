Accidente fatal: Atropello y fuga en Hickory Grove Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Mayores del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg investigan un accidente fatal de atropello y fuga en la Hickory Grove Division.

Detectives with the CMPD’s Major Crash Investigation Unit are investigating a fatal hit and run crash that occurred in the 8900 block of Albemarle Road on Sunday, July 28, 2024. Two juvenile drivers have been charged in connection to this crash. See media release here:… pic.twitter.com/ANZuYsCkCK

— CMPD News (@CMPD) July 29, 2024