Rocky Mount, NC.- En un esfuerzo por acortar las filas y los tiempos de espera en las oficinas de todo el estado y brindar servicios fuera del horario de oficina habitual, la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte continúa probando el uso de quioscos de autoservicio en supermercados.

Vehicle registration renewals and property tax payments are now available at #NCDMV self-service kiosks in select Harris Teeter stores.

The kiosks also handle driver license and ID card renewals and duplicates.

