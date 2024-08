Taylor Swift lidera las nominaciones en los premios MTV

New York.- La estadounidense Taylor Swift lidera la nominaciones en los premios MTV, los cuales se realizarán en New York.

Y es que Swift sigue con su racha de éxitos y esta nominada por los mejores videos musicales para este año, al haber conseguido situarse en diez categorías.

En este sentido, medios de la farándula afirman que si gana cuatro VMAs, empatará con Beyoncé como la máxima ganadora en la historia de estos galardones. Con cinco, marcará un nuevo récord.

Por otro lado, en las nominaciones más destacada está en el segundo lugar Post Malone, con 9 candidaturas al Video Music Award (VMA) de la famosa cadena.

OK I’M LISTENING! Who would YOU like to see crowned Artist of the Year at the 2024 #VMAs ? 🧐👂

Asimismo, fueron nominados otros músicos con grandes éxitos entre ellos: Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter con seis nominaciones cada uno, Megan Thee Stallion y SZA con cinco, y LISA, Olivia Rodrigo y Teddy Swims con cuatro cada uno.

De la misma manera, otros artistas con múltiples nominaciones son Benson Boone, Bleachers, Anitta, GloRilla, Dua Lipa y Tyla, con tres cada uno; y Bad Bunny, Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Coldplay, Drake, Jelly Roll, Jessie Murph, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Jung Kook, Latto, Sexyy Red, Tate McRae, Usher y Victoria Monét, con dos cada uno.

Crying over how proud I am of these Best New Artist nominees, look at them GO 🔭🥹💗

