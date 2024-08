Austin.- Una corte federal de Estados Unidos, falló a favor para que se quede una barrera flotante que fue instalada en el río Bravo.

Es de mencionar, que estas boyas flotantes tienen el objetivo de frenar la llegada de migrantes.

En este sentido, la decisión del pleno de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito revoca una decisión anterior de un panel del mismo tribunal.

La barrera se encuentra en el río Bravo, específicamente entre Texas y México y tiene un alcance de 1.930 kilómetros.

A través de varios medios se conoció que la demanda más amplia en la corte de distrito está programada para un juicio que comenzará el 6 de agosto.

El gobierno de la administración de Biden acusa a Texas de violar la ley federal de Ríos y Puertos.

Al respecto, Vanita Gupta, subsecretaria de Justicia, afirmó que Texas “incumplía la ley federal” y podría perjudicar la política exterior de Estados Unidos.

Operation Lone Star engineers install razor wire barriers to deter and repel illegal immigrants attempting to cross the border.

