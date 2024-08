Migrantes podrán solicitar citas en Chiapas y Tabasco

Washington.- La administración de Joe Biden, anunció que los migrantes que se encuentren en los estados de Chiapas y Tabasco, podrán solicitar citas en línea para ingresar a territorio estadounidense.

A través de un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que la medida tiene como objetivo aliviar la presión sobre el gobierno mexicano. Además, de reducir los riesgos para las personas que intentan llegar a la frontera norte de México para solicitar asilo.

En este sentido, explicaron que los migrantes podrán programar citas mediante la aplicación CBP One desde los mencionados estados, ampliando así la zona desde el norte y centro del país.

Es de destacar que la CBP destacó que la medida entrará pronto en vigor, sin embargo, no anunciaron fecha.

