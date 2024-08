Charlotte, NC.- El fiscal de distrito del Condado Mecklenburg, Spencer Merriweather, publicó una carta sobre sus conclusiones sobre el asesinato de cuatro oficiales, hecho registrado el 29 de abril de 2024, finalizando así la investigación criminal.

Today, Mecklenburg County District Attorney Spencer Merriweather released a letter on his findings of the April 29, 2024, officer involved shooting investigation marking the completion of the criminal investigation. See case update here: https://t.co/RA7pLEUYXv pic.twitter.com/zXydiK63zM

