EE.UU.: elecciones de Venezuela carecen de transparencia

Washington.- La administración de Joe Biden afirmó que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que dieron la victoria a Nicolás Maduro, carecen de sentido por la “completa falta de transparencia” en el proceso.

El encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, se pronunció tras conocer el comunicado emitido por el Centro Carter, que concluyó que los comicios no tuvieron garantías democráticas.

En este sentido, Nichols, indicó que “la declaración del Centro Carter confirma una vez más lo que millones de venezolanos ya sabían: la completa falta de transparencia en la publicación de los resultados hace que no tenga ningún sentido el anuncio del Consejo Nacional Electoral del 29 de julio”.

The @CarterCenter 's statement confirms once again what millions of Venezuelans already knew: The complete lack of transparency in reporting election results renders the National Electoral Council's July 29 announcement meaningless. The will of Venezuelan voters must be respected. https://t.co/GKyG0OUtZV

De la misma manera, Nichols reivindicó que “se debe respetar la voluntad de los votantes venezolanos”.

Por otro lado, a través de un comunicado de la Casa Blanca, indicó que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Joe Biden, sostuvieron una llamada telefónica, en la que coincidieron que el gobierno venezolano debe publicar rápidamente los recuentos de votos de las controvertidas elecciones.

«Los dos líderes coincidieron en la necesidad de la publicación inmediata de datos electorales completos, transparentes y detallados», dijo la Casa Blanca en un comunicado.

