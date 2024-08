Centro Carter: Elecciones en Venezuela no pueden ser consideradas democráticas

Washington.- El Centro Carter emitió un comunicado sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, en la que afirmó que “no pueden ser considerada como democrática”.

A través de un comunicado, indicó que los comicios no estuvieron con los “parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”.

En este sentido, destacó que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” del ente electoral, que anunció la victoria del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela’s 2024 presidential election did not meet international standards of electoral integrity and cannot be considered democratic.

— The Carter Center (@CarterCenter) July 31, 2024