Aplazan primera muerte programada en la «Tesla de la eutanasia»

Suiza.- La organización suiza The Last Resort suspendió la primera muerte programada en la cápsula suicida Sarco.

La información se conoció a través de un comunicado publicado en su portal web, que destacó que no pudieron realizar el procedimiento en la cápsula «Tesla de la eutanasia», el cual ayudaría facilitar el proceso de ponerle fin a la vida.

Sarco: The suicide capsule causing a stir in Switzerland https://t.co/n12igHSvsE via @LeMonde_EN

— Sarco Project (@SarcoProject) July 12, 2024