CMPD brinda consejos para proteger tu vehículo de la inseguridad

Charlotte, NC.- El Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) brindó consejos para proteger su vehículo de la inseguridad, en el marco del Mes de la Prevención del Robo de autos.

Lock it up! It's #AutoTheftPreventionMonth and we urge you to keep your vehicle safe and secure to deter thieves and protect your community.

Follow these tips to prevent your vehicle from being victimized.

-Lock your vehicle

-Park in well-lit areas

-Don’t leave any valuables… pic.twitter.com/Xki69soMgN

— CMPD News (@CMPD) July 24, 2024