Revelan el uniforme de EE.UU. en los Juegos Olímpicos

Washington.- A tan solo pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, la selección de Estados Unidos reveló el uniforme que utilizarán en Paris.

La información la dio a conocer el diseñador Ralph Lauren, quien develó el vestuario de los atletas de Estados Unidos para la justa olímpica, que iniciará el próximo 26 de julio y terminará el domingo 11 de agosto.

We’re honored to return for our ninth time as an official outfitter of @TeamUSA at #Paris2024.

Meet the athletes and learn more about our partnership: https://t.co/PUhkc1BQTO#RLxTeamUSA #PoloRalphLauren #ParisOlympics #ParisParalympics #PoloRLStyle pic.twitter.com/rtHON1aGr1

— Ralph Lauren (@RalphLauren) June 18, 2024