Alerta en Illinois por falla en una represa

Illinois.- Autoridades en Illinois han anunciado una serie de evacuaciones de diversas localidades de la ciudad, tras una falla en una represa.

La información la dio a conocer la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Washington, que indicó que el problema se originó tras las fuertes lluvias que superaron los 12.7 centímetros (5 pulgadas) en las áreas circundantes, comprometiendo la estructura de la represa.

En este sentido, emitieron una advertencia de evacuación a los residentes de Nashville en las últimas horas. Además, las autoridades buscan proteger la seguridad de los ciudadanos.

Al respecto, la Oficina del Sheriff del Condado Washington confirmó la crisis de la represa e inició un operativo puerta a puerta para evacuar a los vecinos afectados. Enfatizando la importancia de abandonar la zona de peligro inmediatamente.

Our critical infrastructure, from energy and water systems to transportation and electricity, is the backbone of our society. It's vital to keep these essential services secure and resilient.

Together, we can keep our community safe.https://t.co/iUyEYYRNXN

— IllinoisStatePolice (@ILStatePolice) July 12, 2024