$20.000 en pérdidas deja incendio en cuatro propiedades

Charlotte, NC.- $20.000 en pérdidas dejó un incendio en cuatro propiedades según confirmó el Charlotte Fire Department. El incendio se produjo en los jardines traseros de varias casas.

STRUCTURE FIRE: 13300 block of Ferguson Forest Drive at approximately 4:00 p.m. today, Charlotte Fire firefighters responded to find multiple lawns on fire. Firefighters controlled the fire quickly. Charlotte Fire investigators classified the fire as undetermined. The fire… pic.twitter.com/UVa89Vcmje

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) July 17, 2024