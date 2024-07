Bombero resultó herido tras atender un incendio

Charlotte, NC.- Un bombero del Charlotte Fire Department (CFD) resultó herido tras atender un incendio en 4300 cuadra Abbeydale Dr., que se registró el 5 de julio en horas de la madrugada.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 4300 block Abbeydale Dr. A fire occurred on the exterior of a single-story, single-family residential dwelling which then extended to the structure. There were no functional smoke detectors in the home. Occupant was made aware of the fire due to neighbors… pic.twitter.com/7uggzaG0e4

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) July 5, 2024