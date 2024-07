Bukele se compara con Chávez por su nuevo proyecto

El Salvador.- Un nuevo comentario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele encendió las redes sociales, cuando se comparó que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Y es que, a través de sus redes sociales, el primer mandatario habló sobre su reciente proyecto, el cual se basa de agro-mercados gubernamentales.

En este sentido, Bukele afirmó que “lo siento, chicos, sé que estoy siendo totalmente Hugo Chávez”.

We are doubling the number of Farmers’ Markets, and the producers and importers tell me they can lower prices even more due to the increase in sales and the fact that they can now also buy their supplies wholesale. Additionally, producers in other countries are contacting them…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 11, 2024