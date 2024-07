Biden con nuevos lapsus afirma que vencerá a Trump

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su confianza en las próximas elecciones presidenciales, en la que afirmó que podrá vencer nuevamente al republicano Donald Trump.

En la controversial rueda de prensa, realizada en Washington, el demócrata señaló que “lo vencí una vez y lo haré otra vez”.

Sin embargo, no fue lo que él esperada, ya que nuevamente Biden sufrió un lapsus al llamar por error “Trump” a su vicepresidenta, Kamala Harris. En el inicio, Biden dijo que no es “inusual” que haya dudas sobre su candidatura en este punto de la carrera presidencial y afirmó que todavía queda un “largo camino” por delante.

Tune in as I hold a press conference following the NATO Summit. https://t.co/qx7kVhdGoA — President Biden (@POTUS) July 11, 2024

“No habría elegido al vicepresidente Trump como vicepresidente si creyera que ella no estaba calificada para ser presidenta”, destacó Biden tras ser consultado sobre si Harris estaría lista para ocupar la presidencia en caso de que fuera necesario.

Manifestó su apoyo a Kamala Harris

De la misma manera, el mandatario expresó su confianza en la vicepresidenta, Kamala Harris. Ya que a su juicio, no la habría elegido como su compañera de fórmula en las elecciones de 2020 si no estuviera convencido de que podría ejercer el cargo de la Presidencia “desde el principio”.

“No la habría elegido si no hubiera pensado que estaba cualificada para ser presidenta desde el principio. No me ando con rodeos en eso. Ella está cualificada para ser presidenta”, afirmó. Asimismo, medios internacionales señalaron que los lapsus fueron los protagonistas de su día. Ya que en pleno día final de la cumbre de la OTAN llamó “presidente Putin” al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

