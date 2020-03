SHARE ON:

Los Ángeles – Estados Unidos.- El expelotero Alex Rodríguez se sumó a la enorme ola de críticas contra Houston Astros por el escándalo de robo de señas y reprochó la falta de remordimiento de los jugadores.

“Creo que una cosa que realmente molesta a los fanáticos es que haces trampa, ganas un campeonato, no hay suspensión, y luego no hay remordimiento”, dijo A-Rod, que ahora es comentarista de Grandes Ligas en la televisión.

El equipo de Astros fue sancionado por emplear tecnología en 2017, temporada en la que ganó la Serie Mundial, por robar las señas de los rivales y avisar a los bateadores el tipo de lanzamiento que le enviarían.

La novena fue multada con cinco millones de dólares y su mánager y su gerente general fueron suspendidos por un año, pero la Major League Baseball decidió que no habría medidas contra los jugadores.

“Los Astros merecen un castigo a la altura”, agregó Rodríguez.

“(Yo) cumplí la suspensión más larga en la historia de la MLB, me costó más de $ 35 millones, y ¿sabes qué? Me lo merecía”, comparó el expelotero de New York Yankees y Texas Rangers.

Rodríguez, que en su momento firmó el contrato más caro en la historia del béisbol, fue sancionado en 2013 con una suspensión por 162 juegos luego de comprobarse que consumió sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.