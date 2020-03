Estados Unidos.- Un niño de 8 años de edad originario de Honduras, quien ha sido conocido como “El pequeño Capitán América” y se ha convertido en un símbolo de esperanza para los refugiados, se presentó el martes ante una corte de inmigración de Chicago para defender su petición de asilo.

Iker Velázquez presentó su testimonio ante la jueza Kaarina Salovaara en una audiencia de inmigración para dejar en claro que su vida y la de su madre, Evelyn Velázquez Lagos, estarían en peligro si son deportados a su país.

En el 2014, la señora Evelyn cargó a su hijo en brazos, quien en ese entonces tenía 2 años de edad, y huyó de Honduras debido a la pobreza y la violencia que los agobiaba luego de que su patrón fuera asesinado.

Little Captain America has grown up so much, but his comic book hero remains a symbol of hope to stay in America. Iker expects to testify at his Asylum hearing before a federal immigration judge Wednesday. #freedom #heltlawgroup https://t.co/T1ZXD8OCMG pic.twitter.com/glSBEnfIcM

Tras escuchar al menor, la jueza Salovaara dijo que le tomará algún tiempo evaluar las declaraciones y que enviará su decisión por escrito al abogado Chris Helt, quien los representa y tomó el caso pro bono, reseñó La Opinión.

La activista Julie Contreras, representante de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), reconoció la labor del abogado de la firma Helt Law Group LLC para que “El pequeño Capitán América” pudiera presentar su testimonio.

“Fue muy importante para el caso presentar su testimonio, aunque a veces difícil, ya que él es tan pequeño y tenía que explicar temas como la violencia, las pandillas y el dejar a su país para salvar sus vidas, pero logró hacer un buen trabajo”, declaró Contreras.

El niño Iker, quien cursa el segundo grado de primaria y domina el idioma inglés, le dijo a la jueza que ese mismo día en que presentaba testimonio su hermanito Liam cumplía año, por la que la jueza le envió una felicitación.

La madre dijo sentirse un poco nerviosa porque la petición de asilo aún no se resolvía, pero dijo estar contenta por el desempeño que tuvo su hijo en la comparecencia del tribunal.

.@LULAC What does a 4yr old Honduran American by do 4 his birthday? Liam 4yrs old is celebrating his birthday today in a US Immigration Court with his Refugee brother Iker 8yrs old & his Refugee mother fighting for the RIGHT 2 live in basic FREEDOM with his family! @HeltLawGroup pic.twitter.com/DmoEsrjic8

— Julie Contreras (@LULAC5273) March 10, 2020