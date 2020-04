Washington-Estados Unidos.- El mandatario estadounidense, Donal Trump, afirmó que las ayudas económicas para los gobiernos locales en crisis por la pandemia global COVID-19, podrían estar sujetas a si cumplen con la deportación de indocumentados.

Trump recordó las diferencias que existen entre estados que pierden recursos como consecuencia del virus y por mal funcionamiento en 25 años.

Además, mencionó la posibilidad de recortar impuestos a salarios y de «ciudades santuario por proteger a criminales», durante un encuentro con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en la Casa Blanca.

“¿Por qué la gente y los contribuyentes de Estados Unidos deberían rescatar a los estados mal administrados (como Illinois, por ejemplo) y las ciudades, en todos los casos operadas y administradas por demócratas, cuando la mayoría de los otros estados no están buscando ayuda de rescate?”, se preguntó Trump el lunes en su cuenta de la red social Twitter.

Why should the people and taxpayers of America be bailing out poorly run states (like Illinois, as example) and cities, in all cases Democrat run and managed, when most of the other states are not looking for bailout help? I am open to discussing anything, but just asking?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2020