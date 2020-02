Estados Unidos.-El presidente Donald Trump lanzó críticas a su exjefe de Gabinete y exsecretario de Seguridad Nacional, John Kelly, luego de que este defendiera a inmigrantes, al considerar que la actual administración está enfocándose en “sobremanera” a este grupo.

“Cuando terminé con John Kelly, lo que no pude hacer lo suficientemente rápido, él sabía muy bien que estaba sobre su cabeza. Ser Jefe de Estado Mayor no era para él”, expresó el mandatario, quien aseguó que el militar retirado cometió varios errores, recibiendo “taches”, pero ahora “no puede mantener la boca cerrada, a pesar de que tiene la obligación militar y legal de hacer”.

El mandatario incluso menciona a la esposa de Kelly, reseñó La Opinión.

….which he actually has a military and legal obligation to do. His incredible wife, Karen, who I have a lot of respect for, once pulled me aside & said strongly that “John respects you greatly. When we are no longer here, he will only speak well of you.” Wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020