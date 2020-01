Charlotte-Estados Unidos.-Una situación SWAT en una tienda Advance Auto Parts en el oeste de Charlotte llegó a su fin el viernes por la mañana después de que la policía determinó que el sospechoso ya no estaba dentro del edificio.

La policía de Charlotte-Mecklenburg inicialmente respondió a un robo a mano armada denunciado en Advance Auto Parts en Freedom Drive alrededor de las 8 a.m. De acuerdo con la policía, los oficiales comenzaron a implementar tácticas de desescalada en un intento de sacar al sospechoso de la tienda. Se instaló un perímetro alrededor del centro comercial y se llamó a los agentes de SWAT a la escena, reseñó wcnc.com

Un oficial que usaba un megáfono estaba sobre su cabeza diciéndole al sospechoso: «Da ese paso. Ven a la puerta principal. Haz lo correcto ahora».

Alrededor de las 9:45 a.m., los agentes de SWAT violaron la entrada principal de la tienda. Aproximadamente una hora después, un oficial de CMPD dijo que el sospechoso no estaba dentro del edificio después de que entraron. El oficial dijo que parece que el sospechoso salió del edificio. CMPD no ha publicado ninguna información sospechosa en este momento.

La policía está pidiendo a todos que se mantengan alejados del área. El incidente cerró todos los carriles de Freedom Drive.

Cualquier persona con información sobre este incidente o el sospechoso debe llamar al 911 de inmediato. También puede llamar a la línea de información anónima Crime Stoppers al 704-334-1600.

“Take that step. Come to the front door. Do the right thing right now.” – As an officer talks through a bullhorn, more CMPD officers arrive to the store. pic.twitter.com/1QfHHuLj4g

