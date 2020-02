Rate this post

Madrid – España.- El exjugador brasileño Ronaldo, uno de los pocos en vestir los uniformes de los archirrivales Real Madrid y Barcelona, reveló que nunca quiso abandonar el club catalán pero su salida no estuvo en sus manos.

«Yo había firmado el contrato renovando al final de la temporada y me fui de viaje a Brasil, y a los cinco días me llamaron para decirme que no podría seguir con la renovación”, expresó el “fenómeno” en una entrevista a LaLiga 90 Aniversario en la que repasa su carrera.

“Nunca estuvo en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir. Si el club no me valoraba como que tenía que ser, no estaba en mis manos esta decisión. Me hubiera gustado quedarme», recordó el exjugador que llegó al Barcelona en 1996 procedente del PSV Eindhoven a cambio de 15 millones de euros.

Pero firmar una temporada brillante con 47 goles en 51 partidos no fue suficiente para la directiva que terminó vendiéndole por 25 millones de euros al Inter de Milán.

Tras un paso plagado de lesiones por Italia el Real Madrid se hizo de sus servicios en 2002.

Ronaldo ya tenía en mente vestir de merengue. Su compañero de selección, Roberto Carlos, le había hablado maravillas de la institución.

“Fui al Madrid y la verdad es que era más grande que lo que decía Roberto y de lo que me podría imaginar. El Madrid, vaya donde vaya, es Real Madrid. Hay una gran expectación y una gran presión. Están los mejores jugadores del mundo. Me encantó saber que era enorme y que podría ayudar a este club a ser aún más grande», recordó sobre sus cuatro temporadas y media en la “Casa Blanca”.