Rate this post

Connecticut – Estados Unidos.- Al igual que la mayoría de los padres en todo el mundo, la cantante y actriz mexicana Thalia, actualmente, y producto de la cuarentena por coronavirus, se encuentra enfrentando el reto de acompañar y ayudar a sus hijos en el proceso de aprendizaje online.

La nueva dinámica educativa sin duda no es nada sencilla, e incluso la propia Thalia ha confesado que la aventura es muy complicada sobretodo por la forma en la que se encuentra operando la tecnología. A través de un contacto con un programa de televisión y que posteriormente fue publicado en Instagram, la mexicana manifestó que tiene problemas con la conexión de su impresora, del teléfono y de la computadora, lo que hace muchas más lento el proceso de estudios de sus hijo; el no poder con todo la ha hecho entrar en crisis, confesó.

“Corazones de melones, yo estoy un poco frustrada, muy frustrada ahora mismo, por mis hijos y el nuevo modo de aprendizaje por internet que es un poco complicado para mí, tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora y el teléfono móvil con la impresora no hacen conexiones (…) de repente se conecta al wifi, de repente se desconecta, luego no quiere imprimir, luego imprime, luego no y luego ya no puedo más porque se me está friendo el cerebro”, describió.

La artistas, quien se encuentra viviendo en primera persona la situación relacionada con los estudios de los pequeños de la casa, le envió un abrazo a los padres y madres de familia que como ella están lidiando con estos problemas. También recordó y agradeció a los profesores, en las condiciones actuales asegura que se esta apreciando aún más todo el trabajo que ellos realizan en las escuelas.