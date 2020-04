Pensilvania – Estados Unidos.- Un jugador de Philadelphia Union se convirtió en el primero de la Major League Soccer en dar positivo a una prueba de coronavirus COVID-19.

«El personal médico de Philadelphia ha estado trabajando directamente con los funcionarios médicos del Sistema de Salud Crozer-Keystone para tratar al jugador (no identificado), quien experimentó síntomas leves, se siente bien y de buen humor», dijo el equipo en un comunicado.

«El jugador está observando los protocolos de aislamiento apropiados. No se han identificado otros casos o síntomas dentro de las operaciones de fútbol de Philadelphia Union en este momento», agregó el equipo de Pensilvania.

La franquicia dijo que este caso “no presenta un riesgo para nuestros aficionados, nuestro rival más reciente, LAFC, o cualquiera de los otros jugadores o personal de Philadelphia», debido a que nadie ha estado en el PPL Park desde el 12 de marzo y el período de incubación es de 14 días.

Philadelphia Union announce that one of its players has tested positive for #COVID19. #DOOP pic.twitter.com/6eb5kqpwFO

— Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) April 1, 2020