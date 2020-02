«¿Entonces, por qué no te quedaste en México?»

Así interrumpió Tom Burtell, un estadounidense blanco, a Adrián Iraola, un mexicano que emigró a Estados Unidos en los años 80, este lunes durante una reunión escolar en Míchigan, en el noreste del país.

Los padres y los representantes de los estudiantes, en su mayoría de minorías étnicas, se habían juntado para tratar de solventar el creciente número deincidentes racistas registrados en el centro.

Iraola, nacido en Ciudad de México, se puso de pie para compartir cómo afectan a su hijo los frecuentes comentarios racistas que algunos de sus compañeros de clase le suelen hacer por tener raíces latinas.

«Recuerdo que entré a su habitación para desearle las buenas noches y estaba llorando por el abuso que sufre en este sistema escolar», relataba el hombre, quien regenta un restaurante mexicano, antes de que Burtell lo cortara con la frase que causó indignación entre los presentes.

«¡Tienes que irte!», «¡fuera!», «eso es asqueroso», le espetaron inmediatamente algunos de los presentes.

WATCH: ‘Why didn’t you stay in Mexico?’

Audience gasps as a racist interrupts a Latino man talking about the racism his son experiences at a Diversity and inclusion school meeting in Michigan. pic.twitter.com/PDCEVg1t16

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) February 4, 2020