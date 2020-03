SHARE ON:

Charlotte – Carolina del Norte.- Carolina Panthers decidió dejar en libertad a Cam Newton el mismo día en que se informa la contratación del mariscal de campo Teddy Bridgewater.

Bridgewater llegaría vía agencia libre al Bank of America Stadium con un acuerdo de tres años y 20 millones de dólares por temporada.

La incorporación del exjugador de New Orleans Saints se hará oficial este miércoles, según una publicación de ESPN. Los Panthers no se han pronunciado sobre la posible adquisición.

Bridgewater, de 27 años, tuvo marca de 5-0 como titular en la pasada campaña con los Saints. Completó 133 pases para 1,384 yardas con nueve anotaciones y dos intercepciones.

En su carrera, Bridgewater tiene marca 22-12 en 44 partidos como quarterback titular. Debutó en la NFL con Minnesota Vikings y luego pasó a New York Nets.

Bridgewater estuvo dos años bajo las órdenes del nuevo coordinador ofensivo de los Panthers, Joe Brady, quien trabajó en el staff de los Saints como asistente ofensivo.

La salida con polémica

La salida de Newton, sin embargo, no está libre de polémica. La continuidad en el equipo dependía, como lo dijo el propietario de los Panthers, David Tepper, de su condición de salud afectada por recurrentes lesiones.

“Paren con esos juegos de palabras. Nunca lo pedí. No hay cómo librar ésta. Amo a los Panthers hasta la muerte y siempre los amaré. Por favor, no intenten jugar conmigo o manipular la narrativa y actuar como si yo hubiera querido esto. Ustedes me forzaron a esto. Amor», escribió Newton en respuesta a una publicación del equipo en redes sociales.

Newton, de 30 años, continúa con su rehabilitación de una cirugía en el pie en diciembre.

“Tratamos de mantenerlo sano (a Newton) para 2020”, había dicho el entrenador en jefe, Matt Rhule, a finales de febrero.

Pero Tepper dijo este martes que llegaba el fin de una era con la salida de Newton.

El mariscal de campo fue elegido Jugador Más Valioso en 2015, temporada en la que los Panthers ganaron el Super Bowl.

Newton posee la mayoría de los récords para un quarterback en el equipo de Carolina, pero en 2018 se perdió los últimos partidos por una lesión en el hombro y en 2019 no pudo participar en 14 juegos por la molestia en el pie.