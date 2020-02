SHARE ON:

Rate this post

Madrid – España.- Su entrenador lo presagiaba y se lo decía: “No lo dejes escapar”. Y tenía razón, la venezolana Yulimar Rojas alcanzó el récord mundial de salto triple en pista cubierta. En 15.43 metros estableció la nueva marca. “Todavía estoy en estado de shock”, reconoció la atleta.

Rojas, de 24 años, dejó para el sexto y último salto de la competencia el nuevo registro, que superó la marca vigente desde 2004 cuando la rusa Tatyana Lebedeva logró 15,36 metros.

«Siempre supe que salía solo, porque el récord no es algo que se busca. Mi entrenador (Iván Pedroso), que es el que sabe, me decía que hoy era el día, que no lo dejara escapar porque era el momento (…) voy a tener que llegar a casa y calmar mi ímpetu, mi fuerza. Tengo muchas ganas de llorar», dijo Rojas después de la competencia.

El turno de Rojas, de 1,92 metros de estatura, comenzó con una ovación de las 3 mil personas que colmaban de Gallur, la pista cubierta de Madrid. El primer salto no salió como quería, piso plastilina, el resultado: nulo.

En el segundo logró 14,65 metros, un gran salto pero insuficiente para ella. El siguiente, también nulo. Así terminó su primer acto.

«No tengas ansia, fluye y concéntrate en correr y saltar», le pidió su entrenador durante el descanso.

Y la pequeña charla funcionó. 15,29 en su cuarto salto, la tercera mejor marca de Rojas. En el quinto se desequilibró y el sexto le dio la gloria, récord mundial bajo techo.

#MeetingMadrid2020 ¿Cómo fue? Así FUE. ¡21 DE FEBRERO 2020 HISTÓRICO!

__

🙌

__ YULIMAR ROJAS IMPONE RÉCORD DEL MUNDO DEL SALTO TRIPLE INDOOR 15,43.#VuelaYuliVuela pic.twitter.com/4OKNp9t27G — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) February 21, 2020

«Estoy muy contenta porque es un récord que buscaba desde que comencé la temporada”, dijo la venezolana que tiene una medalla olímpica de plata.

La próxima meta de Rojas son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde es favorita para conseguir una nueva medalla. Pero antes «hay que seguir entrenando duro”, dijo la atleta.