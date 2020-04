SHARE ON:

Miami – Estados Unidos.- Con el objetivo de sumarse a la buena causa que organiza el rapero Puff Daddy, ex de JLo, para ayudar a las personas afectadas por la pandamia del coronavirus, a través de la campaña The Team Love Dance-A-Thon de la organización Direct Relief, Jennifer López bailó en un Instagram Live junto a su ex pareja.

La idea de “Diddy”, como cariñosamente es conocido el rapero, era que tanto JLo como otros artistas bailaran para que la gente donara dinero y así poder comprar equipo médicos para las comunidades más pobres y que se encuentran en emergencia, sobre todo en Nueva York.

La actual pareja de la cantante, Alex Rodríguez, también participó en el baile online, estuvo junto a la cantante en calidad de invitado. JLo recalcó que Alex es fanático del rapero.

“Los amo, muchachos”, dijo Puff Daddy a lo que Jennifer López respondió “Te amamos y amamos lo que estás haciendo. Solo quiero enviarte todo el amor del mundo, de mi familia a la tuya. Te queremos y apreciamos”.

Entre Jennifer López y Puff Daddy existe una muy fuerte amistad que perdura en el tiempo.