El migrante mexicano Luis Carreño piensa que si las autoridades estadounidenses lo mandan a Guatemala a esperar su turno para pedir asilo en San Diego, en California, sería “como si me regresaran al lugar del que vengo”.

Aunque nunca ha estado en el país centroamericano, dice que por pláticas con migrantes guatemaltecos en el refugio en Tijuana —donde aún permanece— “me doy cuenta de que no hay nada distinto, hasta podría tratarse del mismo crimen organizado en los dos países”.

Luis contó que llegó a la frontera luego de que mataron a su padre y durante semanas ha estado en el refugio Ágape en la periferia de Tijuana. Calcula que su turno para pasar a pedir asilo será para marzo próximo.

“Mi tía en Estados Unidos me espera para ayudarme. Yo no tengo ya familia en México y mi tía no tiene familia tampoco… En Guatemala no tengo nada qué hacer, no podría trabajar y la verdad se ve tan peligroso como en México, o más”, dijo el joven que también dejó los estudios.

Por su parte la adolescente Ana Gabriela Guzmán piensa que el gobierno de México se enteró de que podrían mandar a los migrantes mexicanos hasta Guatemala por una carta que ella le mandó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en los últimos días de diciembre.

Ana y su hermano entregaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana una carta para pedir que los ayudaran a que el mensaje llegara a la presidencia de México.

En la carta, los menores del estado de Guerrero le dijeron al presidente: “Tenemos miedo, sentimos que nos van a matar, por eso estamos aquí desplazados de nuestro pueblo pidiendo asilo en Estados Unidos pero nuestro miedo ha crecido más porque nos dicen que el programa MPP quiere mandar a todos los mexicanos que estamos pidiendo asilo a Guatemala”.

“Mi familia no puede estar en ese país ya que el crimen organizado controla a los exkaibiles (o exmiembros élite del ejército formados en los 80s para operaciones contra insurgentes)”.