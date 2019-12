SHARE ON:

California – San Diego.- Un adolescente mexicano, con residencia permanente, vivió una de los peores momentos cuando agentes de inmigración sin uniforme lo detuvieron en San Diego, California. “Pensé que me iban a secuestrar”, contó.

Jaime tres años residiendo en Chula Vista y el día del suceso, 14 de marzo de 2019, caminaba de su casa a una Iglesia local cuando desde un vehículo un hombre le gritó improperios y le pedía subir.

Ante el extraño pedido, el adolescente sacó su teléfono para llamar al 911, pero otros hombres sin uniforme lo abordador, lo tiraron contra el suelo y esposaron. Ahí fue cuándo pensó que se trataba de un secuestro a pesar de que los individuos, que no portaban ninguna identificación, le dijeron que eran agentes de inmigración.

Poco después, una agente uniformado de la Patrulla Fronteriza llegó al lugar y el joven aceptó que los hombres eran de inmigración.

El adolescente narró que dijo a los agentes que tenía su “green card” en su casa, pero ellos no le creían. Aseguraban que él se bajó de una camioneta que lo acababa de pasar por la frontera.

La historia de Jaime, reseñada en La Opinión, forma del reporte “Childrens at the crosshairs of immigration enforcement” que publicó American Friends Service Committee sobre acciones en detrimento de los menores por parte de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE).