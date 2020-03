Rate this post

Charlotte – Carolina del Norte.- Charlotte Hornets ha elegido el partido del jueves 5 de marzo, ante Denver Nuggets, para celebrar la diversidad y la inclusión con su segunda Noche de Orgullo anual.

La iniciativa busca enviar un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ y tendrá varias novedades durante el juego. Los jugadores llevarán camisetas alusivas a la Pride Night.

El Coro One Voice of Charlotte estará a cargo de interpretar el Himno Nacional, mientras que Honey Bees tendrá una actuación especial en el medio tiempo.

Durante el encuentro, Hornets en conjunto con Bank of America reconocerán a individuos, organizaciones y aliados que marquen la diferencia en la comunidad LGBTQ.

También será entregado el premio For The Love Of The Game, que honra a aquel “estudiante-atleta, entrenador u organización deportiva LGBTQ o aliado de LGBTQ que ha sido un campeón del cambio para ayudar a crear ambientes atléticos inclusivos”, señala un comunicado de Charlotte Hornets.

La primera merecedora de este galardón será Amanda Vestal, la entrenadora principal del club de rugby Charlotte Royals.

Para este partido las ganancias por la venta de entradas grupales beneficiará al Fondo de Lesbianas y Gays de Charlotte, un programa de donaciones colectivas que otorga subsidios a organizaciones sin fines de lucro que apoyan a la comunidad LGBTQ.