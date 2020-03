Estados Unidos.- Tras un mes de permanecer encerrado en una cárcel de inmigración por solicitar asilo, un hondureño de 27 años de edad se suicidó este miércoles, reportó la organización RAÍCES.

El hombre, no identificado, había pedido asilo el pasado 19 de febrero en la frontera de Texas y desde entonces se encontraba detenido en el Centro Residencial del Condado Karnes, un sitio de reclusión para familias de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) donde se estima que hay alrededor de 700 hombres, mujeres y niños.

La organización RAÍCES publicó en Twitter que se trataba de un padre de familia al demandar que todos los detenidos por ICE sean liberados de forma inmediata antes de que el coronavirus llegue a las cárceles de inmigración, reseñó La Opinión.

La muerte de este hondureño es la novena que ocurre en los últimos cinco meses, superando la cifra de ocho muertos en custodia de ICE registrada en todo el año fiscal 2019.

En los poco más de tres años de la presidencia de Donald Trump se han registrado 36 muertes de inmigrantes en custodia, entre ellos siete niños.

A father died by suicide today at the Karnes detention center today.

We are in shock & deeply disturbed by this devastating news.

Story details below but please join us to demand @ICEgov release immigrants from detention IMMEDIATELY before the virus gets in.

— RAICES (@RAICESTEXAS) March 19, 2020