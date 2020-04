Texas-Estados Unidos.- La Patrulla Fronteriza está implementando un nuevo método, para la captura de indocumentados que intentan ingresar desde México hacia Estados Unidos.

Se trata de una aeronave no tripulada que vuelan a 18 .000 pies de altura de acuerdo a información suministrada por la Jefa de la Patrulla Fronteriza de el sector El Paso, Texas, Gloria Chávez.

El reciente arresto de inmigrantes en la zona Santa Teresa, en Nuevo México, «es una muestra de los resultados que ofrece el uso del dron como fuerza multiplicadora de los agentes de la Patrulla Fronteriza», consideró Chávez.

El grupo de nueve sujetos (aunque en la foto sólo se observan ocho) fueron detectados de forma rápida y disuadidos de hacer contacto con cualquier persona en Estados Unidos.

El dron es de la serie MQ-9 Reaper, también conocido como Predator B, fabricado por la empresa aeronáutica General Atomics. Su costo, incluyendo su operación y mantenimiento, asciende a los $16 millones de dólares, y aunque se trata de un aparato de alta tecnología, su efectividad está en entredicho.

#USBP #ElPaso Sector Agents use #sUAS as a force multiplier as 9 subjects attempt an illegal entry into the U.S. near Santa Teresa NM. The group was quickly detected and deterred from making contact w/anyone in the USA. Keeping us all safe during #COVID-19. @CBP @DHSgov pic.twitter.com/UQMlB6K5W8

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) April 15, 2020