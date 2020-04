Rate this post

Carolina del Norte – Estados Unidos.- El nuevo jugador de Carolina Panthers, Derrick Brown, sabía que el equipo tenía interés en él pero no midió realmente su alcance hasta que lo seleccionó en la primera ronda del Draft 2020.

El tackle defensivo habló en una conferencia virtual ya como jugador de los Panthers y se mostró seguro de sus habilidades que lo llevaron al profesional.

Cuando se le preguntó cómo se describiría a sí mismo como jugador respondió que «todo el mundo quiere decir que soy un corredor, bueno, lo hago todo».

«Puedes volver y ver mi película. Yo tenía la mayoría de los sacos. Es una de esas cosas en las que creo que soy un jugador de tres jugadores, y no estoy aquí para sentarme e intentar gustar a todo el mundo, sino que estoy aquí para hacer lo que hago», dijo Brown, de 22 años.

Brown contó cómo fue volver a Auburn para el 2019 y así terminar su carrera de marketing en la Universidad de Negocios Harbert, sin apresurar su paso a la NFL.

«Nunca me preocupé de salir lastimado. Me esforcé y seguí adelante y adelante y adelante, y ser ese líder que siempre supe que podía ser», expresó el jugador.

«Cuando llegó el momento de decidirme a jugar en el Outback Bowl, nunca me cuestioné. Mis compañeros de equipo me eligieron como capitán, así que iba a terminar mi temporada. Me pusieron en posición de liderarlos, e iba a terminar y no a acortar el trabajo», expresó.

«La mejor decisión de mi vida», dijo el nacido en Georgia sobre su última temporada en Auburn y la finalización de su carrera.

«Tengo mi título en la mano y fui uno de los 10 primeros elegidos (en el draft). No puedo pedir mucho más en esta vida».

Brown ha estado trabajando para convertirse en un mejor corredor de pases y asegura que el avance en esa área debe empezar con «un esfuerzo implacable».

La meta es alcanzar el mejor nivel y rendir con todas las herramientas, considera Brown.