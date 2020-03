SHARE ON:

Ciudad de México – México.- Ante unas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las que invitaba a los ciudadanos de manera “irresponsable” a salir de sus casas pese a la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo, incluido México, donde varias personas han muerto y cientos se encuentran contagiados, la cantante mexicana Thalia ha querido mostrar su descontento publicando un video en redes sociales.

Thalia utilizó el audiovisual de AMLO para mostrarle a todos lo que no se debe hacer, recordó que no está bien salir en estos momentos de casa porque se compromete la salud de todos, principalmente la de aquellas personas más vulnerables, adultos mayores, bebés o cualquier otra persona con alguna patología previa.

La cantante quiso dejar muy claro que siempre se mantiene al margen de la política pero que esta vez las declaraciones del presidente mexicano rebasaban el sentido común para los momentos tan cruciales que atraviesa México.

“No, no mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados”, es parte de la respuesta que dio Thalia al mensaje de López Obrador, que decía entre otras cosas decía lo siguiente: “No hacemos nada si nos paralizamos sin ton ni son de manera exagerada”.

El video en rechazo a las declaraciones de AMLO que Thalia decidió publicar en sus redes, estuvo acompañado con el siguiente texto:

«Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! #QUEDATEENTUCASA

Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmaceúticos, etc) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas. Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible.

Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país»

