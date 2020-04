Rate this post

Florida – Estados Unidos.- Tras un vídeo publicado hace pocos días en el que la cantante mexicana Paulina Rubio muestra un comportamiento extraño e incluso muchos han indicado que pudiese estar bajo los efectos de las drogas y que justamente durante el Live en Instagram se ‘habría drogado’; su exesposo y padre de su primer hijo, Andrea, Nicolás Vallejo Nágera (Colate) ha mostrado preocupación por el estado de Rubio.

«He visto el vídeo, es un tema triste y preocupante, tampoco me sorprende su estado pero evidentemente es triste».

Colate, quien continúa una ardua batalla judicial contra Rubio para lograr la custodia y los permisos paternales de su hijo en común, añadió: «No creo que Paulina tuviera intención de hacer lo que hizo, tampoco creo que estuviera haciendo lo que dicen que estaba haciendo (drogarse en directo) pero sí es evidente que el comportamiento y su estado no es bueno y creo que debería hacer algo al respecto».

El empresario decidió al inicio de la pandemia por coronavirus, viajar a Miami para estar más cerca de su hijo durante la cuarentena. Nicolás aseguró que es mucho más tranquila la situación allí que la vivida en España, su país natal.

«Aquí en Miami los números no son tan escandalosos como en otros sitios, no se si será por el calor y la humedad porque aquí también se han hecho barbaridades cuando todo esto estaba empezando. Yo volví aquí el 11 de marzo y llevo un mes completamente encerrado, es verdad que ahora ya sí voy al supermercado», expresó.

Con relación al estado en el que Andrea lleva la cuarentena, Colate manifestó que se siente profundamente orgulloso de su pequeño de 9 años, pues ha llevado los días difíciles muy bien.

«Mi hijo lo está llevando muy bien, sabe lo que está pasando pero no sabe de la gravedad que hay en España, hoy le he explicado que donde peor están es allí y que tengo una gran preocupación por mis familiares y amigos pero tampoco he querido trasmitir mucha preocupación, no he tenido ningún problema con él, es admirable cómo lo está llevando, es todo un ejemplo».