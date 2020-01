SHARE ON:

California – Estados Unidos.- La vida amorosa de la actriz norteamericana Pamela Anderson tiene un nuevo capítulo, y es que el pasado 20 de enero, con 52 años de edad y en una ceremonia privada, se casó con el magnate y productor de cine Jon Peters.

Pamela y su nuevo esposo comenzaron a salir hace 35 años, pero por motivos que se desconocen se distanciaron, hace algunos meses se volvieron a ver y desde ese momento mantuvieron una relación en secreto que terminó en boda.

Para la pareja el matrimonio no es algo nuevo, Pamela se casó por primera vez con el roquero Tommy Lee en 1995, con quien tiene dos hijos; más tarde contrajo matrimonio con el también cantante Kid Rock en 2005, posteriormente llegó a su vida Rick Salomon en 2007 y el futbolista francés Adil Rami con quien estuvo hasta el pasado año.

Para Peters, conocido por producir películas como ‘Ha nacido una estrella’ o ‘Superman’, esta es la quinta vez que contrae matrimonio. Entre sus parejas más destacadas se encuentra la actriz Lesley Ann Warren , con quien tuvo un hijo, y Christine Peters con quien tuvo dos niñas.

“Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero, durante 35 años, solo he querido a Pamela. Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido. Ella me inspira y yo la protejo y la trato como merece ser tratada.”, ha manifestado el magnate de Hollywood sobre su mujer.