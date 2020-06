Trump saca la RCN de Carolina del Norte; Cooper responde

Carolina del Norte – Estados Unidos.- El presidente Donald Trump informó que los republicanos se han visto “obligados” a buscar otro estado para la realización de su Convención Nacional, que estaba prevista realizarse en Charlotte en agosto.

“Debido a [el gobernador Cooper], nos vemos obligados a buscar otro estado para acoger la Convención Nacional Republicana del 2020”, escribió Trump el martes en la noche en su cuenta de Twitter.

El partido republicano había dado plazo hasta esta semana para que las autoridades respondieran a peticiones sobre el uso de la Arena en Charlotte sin restricciones de distanciamiento social durante el evento en medio de la pandemia de coronavirus.

Had long planned to have the Republican National Convention in Charlotte, North Carolina, a place I love. Now, @NC_Governor Roy Cooper and his representatives refuse to guarantee that we can have use of the Spectrum Arena – Spend millions of dollars, have everybody arrive, and…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020