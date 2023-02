Volkswagen construirá planta en Estados Unidos

Berlín, Alemania.- El grupo Volkswagen anunció este 24 de febrero que construirá una nueva planta de producción en los Estados Unidos, con el propósito de fabricar su nueva marca Scout, en lugar de ponerla en marcha con un socio de acuerdo con la publicación de Automobilwoche.

Para el mes de mayo Volkswagen precisó que planeaba reintroducir la marca todoterreno Scout, creando una compañía independiente para construir camiones y SUV Scout a partir del 2026. Los mismos serán diseñados y fabricados en Estados Unidos para los consumidores estadounidenses.

En noviembre de 2022, Automobilwoche había informado que el fabricante de automóviles estaba en conversaciones con Foxconn. Marca que expandió sus operaciones a la construcción de vehículos eléctricos (EV) para algunas marcas. Pero además se reunió con la subsidiaria de Magna International, Magna Steyer sobre la construcción de una planta conjunta.

De manera que, Volkswagen con este paso suma acciones en el robustecimiento de su presencia en Estados Unidos. Recordando que también está ampliando su planta existente en Chattanooga, Tennessee.

