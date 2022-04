Violenta Onda de Plasma proveniente del Sol chocó contra Mercurio

Charlotte, NC.- Un gigantesca Onda de Plasma salió despedida por el Sol que impactó contra Mercurio, desencadenando una tormenta geomagnética que, probablemente arrasó con material de la superficie del planeta.

Se trata de una Eyección de Masa Coronal o CME, que no es más que una poderosa erupción en forma de nube gigante de plasma solar junto con líneas del campo magnético, que a menudo son expulsadas por el Sol.

Para el 11 de abril, se captó una Eyección de Masa Coronal del lado opuesto del Sol que alcanzó a Mercurio, el planeta más cercano al Sol, en menos 24 horas.

En este sentido la onda de plasma se originó en una mancha solar, ubicada en las áreas del exterior del sol. Aquí las cargas eléctricas crearon un poderoso campo magnético que se rompió luego de anudarse. La energía de este fenómeno de ruptura se liberó en forma de ráfagas de radiación, denominadas erupciones solares u ondas de plasma.

On Saturday, April 16, the Sun emitted a powerful burst of energy, an X-1 solar flare. Flares and solar eruptions can sometimes impact radio communications, electric power grids, and navigation signals: https://t.co/Bm6VNwJW3Q pic.twitter.com/HY45lzkRwa

De manera que, los movimientos de estas partículas cargadas eléctricamente pueden afectar los satélites de la Tierra, con cargas eléctricas. De hecho, algunos científicos advirtieron que estos fenómenos podrían paralizar el Internet.

What exactly is space weather and why do we study it?

Glad you asked! 😀

Space is full of dynamic weather patterns that can have real effects on life on Earth. The term ‘space weather’ refers to conditions in the solar system produced by the Sun’s activity. pic.twitter.com/iN6nKrgC59

— NASA Sun & Space (@NASASun) April 10, 2022