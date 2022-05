Modificaciones de Windows 11 apto para desarrolladores

Charlotte, NC.- La nueva versión de Windows 11 de Microsoft permitirá el uso de miniaplicaciones o widgets desarrolladas por terceros, ya que la versión actual del Windows 11 solo permite sus propias miniaplicaciones de fotografías, tráfico, meteorología y una de juegos.

La compañía hizo este anuncio, este martes, en el inicio de su Build Annual Developer Conference. Recordando que esta nueva versión de Windows salió al mercado en octubre de 2021, siendo la primera actualización del S.O para PC desde 2015.

De esta manera, el nuevo software bajo la firma de Redmond, en Estados Unidos, decidió trasladar el menú de inicio más los íconos de las aplicaciones más usadas de la esquina inferior izquierda, al centro de la pantalla.

We're sharing new updates to Windows 11 and the Microsoft Store at #MSBuild to help you create next-generation experiences at scale with Windows. 💫

Learn more about these exciting announcements here: https://t.co/pQ0Sq6vGmr pic.twitter.com/y8wpvSXEwu

— Windows Developer (@windowsdev) May 24, 2022