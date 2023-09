Recomendaciones para ver el eclipse solar anular o «anillo de fuego»

Washington, DC.- De cara al próximo eclipse solar anular o «anillos de fuego», que ocurrirá el 14 de octubre es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones para ver de manera segura el paso de la Luna frente al Sol, que será visible en algunos estados de Estados Unidos, algunos países de Centroamérica y Latinoamérica.

Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna se interpone en el recorrido entre el Sol y la Tierra. Pero, a diferencia de un eclipse solar total, el «anular» ocurre cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra y está más cerca al Sol. A propósito del eclipse solar total, el próximo será el 8 de abril de 2024 y será visible desde México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo a las confirmaciones de la NASA, la ruta de eclipse solar anular oscurecerá a la Tierra el 14 de octubre desde las 9:13am PDT (12:13 pm EDT/1613 GMT). Los Estados de Estados Unidos que podrán ver el eclipse serán: Oregón, luego California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas.

Posteriormente, países como México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y Brasil también podrán ver este eclipse hasta que se pierda en el vasto Océano Atlántico.

También es interesante diferenciar los eclipses solares de los lunares, pues son fenómenos muy de moda que son objetos de distintas interpretaciones religiosas, supersticiosas, etc.

