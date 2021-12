Brillante «Cometa de Navidad» en su punto máximo

Washington, DC.- El «Cometa de Navidad» o cometa Leonard fue capturado por el telescopio Calar Alto Schmidt en España, del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA.

Asimismo, el cometa más brillante del año ha sido un poco complicado de detectar con el ojo humano en la Tierra. Sin embargo, la nave espacial Solar Orbiter de la ESA y la NASA obtuvo una vista excelente.

La ESA lanzó un video el martes que muestra al cometa Leonard, apodado el «cometa de Navidad», avanzando velozmente en el espacio.

☄️ See comet come, see comet go.

Only discovered in January 2021, Comet Leonard’s half-mile (1 km) mass of ice, rock, and space dust will make its closest pass of the Sun on Jan. 3, 2022 – a journey 40,000 years in the making: https://t.co/3KCslrjR5N pic.twitter.com/oYLoDRAY8c

— NASA (@NASA) December 21, 2021