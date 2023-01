¡Próximamente! nave espacial con motor de propulsión nuclear

Washington, DC.- Estados Unidos tiene planeado hacer pruebas con un motor de nave espacial con propulsión nuclear para el 2027, como parte del esfuerzo a largo plazo de la NASA que tiene el propósito de demostrar métodos más eficientes para impulsar las misiones a Marte en el futuro.

Bill Nelson, el jefe de la agencia espacial durante una conferencia en National Harbor, en Maryland, expresó que la NASA se asociará con DARPA. Esta asociación busca desarrollar un motor de propulsión térmica nuclear para enviarlo al espacio, «tan pronto como en 2027».

La NASA estudió por décadas el concepto de propulsión térmica nuclear que introduce el calor de un reactor de fusión nuclear en un propulsor de hidrógeno. Este busca dar el empuje que se cree será más eficiente que los motores tradicionales alimentados con productos químicos.

Por su parte los funcionarios de la NASA creen que esta novedosa tecnología es crucial para las próximas misiones. En pocas palabras, la propulsión térmica nuclear enviará a los humanos más allá de la Luna y el espacio profundo.

