Cápsula Orion de la NASA regresó a la Tierra

Cabo Cañaveral, FL.- La cápsula Orion de la NASA cayó en el Océano Pacífico este domingo a las 9:40 am, tras realizar un viaje sin tripulación alrededor de la Luna, lo que fue la misión inaugural del programa Artemis de la NASA.

Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis I de la NASA, declaró a los medios después del amerizaje, «Esta fue una misión desafiante, y así es como se ve el éxito de la misión». Fueron 25 días de misión, a dos semanas de alcanzar su punto más lejano en el espacio, 434.500 kilómetros (270.000 millas), de la Tierra.

Para el rescate de la cápsula un helicóptero militar de los Estados Unidos y un grupo de lanchas realizaron una inspección de cinco horas antes de ser llevado a bordo de la Marina de Estados Unidos con destino a San Diego, California.

Durante 20 minutos la cápsula realizó su maniobra de inmersión en la atmósfera terrestre cuando desprendió su módulo de servicio en el espacio. Aquí su escudo térmico soportó temperaturas máximas de casi 5000 grados Fahrenheit (2760 grados Celsius) en su descenso rápido.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022