Minorista Wayfair despedirá al 10% de su nómina

Boston, MA.- El minorista de muebles en línea Wayfair Inc anunció, este viernes, que despedirá al 10% de sus empleados, lo que se traduce en 1.750 despidos, argumentando que es parte de su plan de ahorro de costos mientras que los consumidores son más discretos en sus compras.

Ver más: Microsoft eliminará 10.000 puestos de trabajo

De este modo el minorista con sede en Boston se sumó a la ola de despidos de grandes, medianas y pequeñas empresas. Por ejemplo desde Alphabet Inc (GOOGL.O) y Microsoft Corp (MSFT.O) hasta el minorista de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.O).

El minorista de muebles Wayfair despedirá al 10% de la fuerza laboral

Adicionalmente, Wayfair argumentó que estos recortes de empleos son parte de un plan de ahorro de costos de $1.4 mil millones. El mismo intenta reducir los costos operativos en medio del debilitamiento de la demanda de sus muebles.

Can’t-miss deals AND fast shipping!? The possibilities are literally endless. Shop the sale: https://t.co/Y8gigebD7N pic.twitter.com/xZSen9m99y — Wayfair.com (@Wayfair) January 15, 2023

Por si fuera poco, adelantó que para el mes de agosto de 2023 eliminará 870 puestos de trabajo. De manera que incluyendo estos despidos de agosto, la sección de la parte laboral del plan representa alrededor de $750 millones en ahorros.

Ver más: Amazon se suma a la moda de despidos masivos

De acuerdo con un documento regulatorio, Wayfair tenía exactamente 16.681 empleados equivalentes en jornadas de tiempo completo, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Video: El desafío de la economía sustentable en el Perú