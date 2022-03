La NASA te invita a enviar tu nombre a la Luna

Washington, DC.- La NASA reveló su campaña «Envía tu nombre con Artemis», que permite enviar a los miembros del público sus nombres, en español, a la Luna, a bordo de la nave espacial Orion, durante la misión Artemis I de la agencia.

Ver más: Optimismo en la NASA por la prueba del Artemis I

Asimismo, a principios de marzo se puso en marcha esta iniciativa de la NASA, que ya recolectó más de 1.7 millones de nombres. De este modo, la NASA quiere fomentar la participación en la comunidad hispanohablante del mundo.

En este sentido, Artemis I será la primera prueba de vuelo sin tripulantes del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y de la nave Orion. Además, se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

🚀🌙 Get in, we're going to the Moon.

No, really. Add your name here and it will be flown aboard the @NASA_Orion spacecraft as it orbits the Moon: https://t.co/f1z5YVFY6r pic.twitter.com/tzdlZvKYc4

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) March 23, 2022