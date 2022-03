Washington, DC.- La NASA confirmó que el astronauta estadounidense Mark Vande Hai, regresará, según lo previsto, desde Estación Espacial Internacional (EEI), a bordo de la nave rusa Soyuz, junto a dos astronautas rusos.

De esta manera, en un comunicado, la agencia espacial de Estados Unidos indicó que, «el 30 de marzo, la nave espacial Soyuz regresará, como está programado».

En este sentido, la NASA precisó que la misión estará, «llevando al astronauta de la NASA Mark Vande Hei y a los cosmonautas Pyotr Dubrov y Anton Shkaplerov de vuelta a la Tierra».

Al mismo tiempo, el comunicado expresó que Mark Vande Hei gozará de, «el récord estadounidense». De este modo, el récord es por ser la persona que protagonizado el vuelo espacial más largo, con unos 355 días, casi un año.

