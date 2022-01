Asteroide pasará muy cerca a la Tierra la próxima semana

Washington, DC.- Según el Solar System Dynamics (SSD) de la NASA, este 18 de enero a las 4:51pm EST (2151 GMT), pasará un asteroide muy próximo a la Tierra, conocido como (7482) 1994 PC1, a una velocidad de 43,754 mph (70,415 km/h).

Al mismo tiempo se sabe que el asteroide mide unos 1,100 metros (3,609 pies) de largo, es decir, mide dos veces dos Empire State Buildings.

La NASA, etiqueta la peligrosidad de los asteroides por su tamaño y trayectoria. Por ejemplo, los asteroides que miden más de 460 pies (140.208 metros) de largo, y tienen órbitas que se aproximan a la Tierra en un rango de 4,6 millones de milla, son etiquetados como objeto potencialmente peligroso.

Por su parte, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA prevé que el cuerpo espacial podría acercarse a 1,231,184 millas de la Tierra. Esto sería lo más cerca que el asteroide ha estado de la Tierra desde el 17 de enero de 1933, cuando la NASA proyectó que estuvo a menos de 700,000 millas del planeta.

