La lucha de Amazon en contra de su competidor chino Temu

Nueva York, NY.- Amazon se encuentra luchando en contra de su nuevo competidor chino, Temu, porque supuestamente no cumple con los estrictos requisitos de calificación para la política de precios justos de Amazon.

De acuerdo con Amazon, esto puede significar que algunos productos generales de bajo precio en Temu, que es propiedad de PDD Holdings, que se lanzó apenas en septiembre de 2022.

De este modo, Temu podría superar los precios ofrecidos por los vendedores del mercado de Amazon.

Por ejemplo, el algoritmo de fijación de precios utiliza métodos de seguimiento automáticos y manuales. Este permite verificar los productos que están dentro y fuera de Amazon con el fin de garantizar que los comerciantes no cobren significativamente más que los rivales de Amazon.

Por su lado, Temu tanto en anuncios como en plataformas de redes sociales, viene promocionando precios bajos en artículos del hogar, productos electrónicos y ropa que son enviados desde China.

